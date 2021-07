In cessione Preca Brummel, la società di Brums, Mek, Bimbus

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - Con l'invito a presentare manifestazioni di interesse entro il prossimo 6 settembre, e l'apertura della data room per i concorrenti ammessi, parte la procedura di cessione di Preca Brummel, la società in amministrazione straordinaria di Carnago (Varese) specializzata nella produzione e nella vendita di abbigliamento da 0 a 16 anni con i marchi Brums, Mek e Bimbus.

Il commissario straordinario Maurizio De Filippo ha invitato tutti gli eventuali interessati a manifestare il proprio interesse dopo l'approvazione, da parte del ministero dello Sviluppo economico, del piano di cessione e del disciplinare di vendita.

"Dall'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, avvenuta lo scorso ottobre 2020 - viene spiegato - sono già pervenute alcune importanti manifestazioni di interesse non vincolanti da parte di soggetti imprenditoriali sia italiani che stranieri, pronti a rilevare il complesso aziendale".

L'azienda nel 2019 ha registrato ricavi per 45 milioni di euro attraverso una rete di 200 monomarca italiani ed esteri e la presenza in 600 multimarca internazionali. (ANSA).