Fondo italiano: in semestre 10 interventi per 180mln

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - Fondo Italiano d'Investimento Sgr nel primo semestre 2021 ha deliberato 10 interventi tra fondi diretti e fondi indiretti per un controvalore pari a circa 180 milioni di euro. I risultati, analizzati dal cda presieduto da Andrea Montanino e guidato dall'Amministratore Delegato Antonio Pace, sono stati raggiunti, spiega una nota "nonostante le difficoltà della pandemia". Il fondo, partecipato dal Mef tramite Cdp e da banche , Abi e Confindustria, "prosegue quindi l'azione a sostegno delle eccellenze italiane in settori strategici per il Paese, con un approccio sempre più sostenibile. Al 30 giugno sono oltre 300 le aziende coinvolte per un fatturato aggregato complessivo pari a circa 33 miliardi di euro".

Ieri, rileva il comunicato, "Fonderie di Montorso controllata dal Fondo Italiano Consolidamento e Crescita (FICC) di Fondo Italiano d'Investimento ha rilevato Nuova Torneria Zanotti e completa così la sua sesta acquisizione proseguendo nel progetto di consolidamento nel settore dei prodotti oleodinamici e di meccanica complessa dove l'Italia è riconosciuta a livello globale". (ANSA).