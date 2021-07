Borsa: Milano in rialzo (+0,4%) con Stm, spread a 107 punti

(ANSA) - MILANO, 29 LUG - La Borsa di Milano conferma il rialzo dell'avvio con il Ftse Mib che guadagna lo 0,4% a 25.362 punti. Tra i titoli sotto la lente Stm che è la maglia rosa (+3,18%) dopo la semestrale chiusa con ricavi per 6 miliardi dollari e un utile di 776 milioni. Da segnalare poi il balzo in avvio con il successivo stop per eccesso di rialzo di Carige (+16%) che torna a Piazza Affari dopo due anni e mezzo Tra gli altri bene comprati Exor (+1,86%), Hera (+1,6%) e Fineco (+1,24%). Piatta Unicredit (+0,09%) che domani svela la semestrale così come Mediobanca (-0,02%) che diffonde invece oggi i conti dell'anno. Vendite su Unipol (-1%) , Prysmian (-0,7%), Diasorin (-0,65%). Lo spread tra btp e bund sale a 107 punti base con il rendimento del decennale italiano allo 0,61%.

(ANSA).