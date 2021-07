Bankitalia: verso banconote logore solo a termovalorizzatori

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - Basta discarica per le banconote logore e ritirate dalla circolazione dalla Banca d'Italia. Dal prossimo anno, in linea con le indicazioni della Bce, serviranno a produrre energia nei termovalorizzatori. E' quanto si legge nel rapporto ambientale 2020 della Banca d'Italia, secondo cui la decisione riguarderà la "quota residuale di banconote logore attualmente smaltita in discarica".

I rifiuti costituiti da banconote triturate, lo scorso anno, sono scesi a 611mila kilogrammi contro gli 852mila del 2019. Sul fronte della produzione di banconote presso lo stabilimento produttivo, gestito dal Servizio Banconote, la banca è impegnata su diversi aspetti: dalla riduzione dei consumi a quella dei rifiuti speciali originati.

Gli impianti fotovoltaici, installati presso lo stabilimento di produzione delle banconote e sugli edifici che ospitano le Filiali di Catania e di Catanzaro, hanno consentito nell'anno la produzione di energia elettrica in autonomia di oltre 67.000 kWh. (ANSA).