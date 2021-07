Tesoro: colloca Bot a sei mesi, rendimento in lieve calo

(ANSA) - ROMA, 28 LUG - Il Tesoro ha collocato Bot semestrali per 7 miliardi di euro con un rendimento negativo a -0,524%, in lieve calo rispetto alla precedente emissione del 28 giugno quando aveva segnato -0,521%. Come informa la Banca d'Italia le domande sono state pari a 9 miliardi di euro con un rapporto di copertura fra domanda e offerta di 1,29. (ANSA).