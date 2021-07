Spread Btp-Bund: in salita a 107,1 punti

(ANSA) - MILANO, 28 LUG - Il differenziale tra Btp e Bund è in salita, a 107,1 punti base, rispetto ai 106,4 punti della chiusura della vigilia e all'apertura di seduta in lieve calo a 105,6 punti. Secondo i dati della piattaforma Bloomberg, era salito leggermente intorno alle 8.15, a 106,3 punti.

Il rendimento del decennale italiano è in crescita allo 0,63%, dopo avere aperto stabile allo 0,62%, lo stesso livello a cui aveva terminato la seduta precedente, per scendere dopo le 8.30 allo 0,61%. (ANSA).