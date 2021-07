Cementir: in primo semestre utile +139,6%, migliora guidance

(ANSA) - ROMA, 28 LUG - Cementir Holding chiude approva i risultati consolidati al 30 giugno con un utile netto di gruppo dei sei mesi in crescita del 139,6%, a 47,9 milioni, rispetto al primo semestre 2020. I ricavi salgono a 664,5 milioni, +16,5%; il Mol è di 133,5 milioni +36,6% La società migliora la guidance 2021 con un aumento delle stime sui ricavi a ricavi 1,35 miliardi, del margine operativo lordo che vede tra 295 e 305 milioni, e per l'indebitamento finanziario atteso a circa 30 milioni di euro "Il primo semestre 2021 si chiude con risultati molto soddisfacenti. Nonostante i risultati del 2020 abbiano risentito del lockdown dovuto al Covid-19, nel corso del 2021 tutti i mercati in cui operiamo stanno mostrando segnali di vivacità ed in particolare la Turchia sta recuperando in misura significativa" ha commentato il presidente e a.d. Francesco Caltagirone Jr. (ANSA).