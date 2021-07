Borsa: Europa positiva con futures Usa, Milano +0,75%

(ANSA) - MILANO, 28 LUG - Si confermano positive le principali borse europee in attesa dell'avvio degli scambi Usa, con i futures in rialzo. La migliore è Parigi (+0,84%), seguita da Milano (+0,75%), Madrid (+0,54%), Francoforte (+0,3%) e Londra (+0,17%). Gli occhi degli investitori sono puntati sulla decisione della Fed sui tassi, che verrà annunciata a mercati europei chiusi. In aumento il passivo della bilancia commerciale Usa a 91,2 miliardi di dollari, mentre risultano in calo le scorte di magazzino. In rialzo il greggio Wti (+0,5% a 72,03 dollari al barile), deboli i metalli a partire dall'oro (-0,2% a 1.795 dollari l'oncia). Stabile lo spread tra Btp e Bund tedeschi decennali a 107,1 punti. (ANSA).