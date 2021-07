Borsa: Asia giù per il quarto giorno, timori per il virus

(ANSA) - MILANO, 28 LUG - In calo per la quarta seduta consecutiva le Borse asiatiche. Ci sono timori legati ai contagi da Covid 19 in Giappone e nelle Filippine, dove viene ventilata l'ipotesi di chiudere ristoranti e centri commerciali per bloccare la diffusione delle infezioni, con dirette conseguenze sui titoli di settore, e continuano a pesare le incertezze degli investitori di una stretta della Cina sulle società che negli ultimi anni hanno registrato la crescita maggiore, creando una forte volatilità, anche a Hong Kong. A patire sono soprattutto i tecnologici.

Battuta d'arresto quindi in Giappone per il virus per il Nikkei (-1,4%), a contrattazioni ancora in corso, e ha chiuso in perdita il Topix (-0,9%), dopo tre giorni di rialzi, così come sono in sofferenza le Filippine (-0,7%). In rosso in Cina, a mercati ancora aperti, Shanghai (-0,3%) e Shenzen (-0,5%) e lo stesso Taiwan (-0,8%), in Corea male il Kosdaq (-1%) e piatto il Kospi (-0,03%). Eccezione in positivo Hong Kong (+0,7%), mentre continuano le contrattazioni.

I future su Wall Street e sull'Europa sono negativi, tranne che per Francoforte, in una giornata in cui l'attesa è tutta per la riunione della Fed in materia di politica monetaria, con in programma a conclusione la conferenza del presidente, Jerome Powell. Prosegue intanto la diffusione dei conti trimestrali e in calendario, tra le altre, ci sono quelli di Facebook, McDonald's e Pfizer insieme alle italiane Hera e Prysmian.

(ANSA).