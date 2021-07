Borsa: Europa in rosso in scia Asia, Milano cede lo 0,83%

(ANSA) - MILANO, 27 LUG - L'onda lunga della pressione della Cina sui titoli hi-tech arriva fino all' Europa con le Borse del Vecchio Continente che viaggiano in negativo. L'indice d'area, lo stoxx 600, cede un punto percentuale con le vendite su automotive e componentistica ma anche sui titoli legati ad Internet.

Tra le singole Piazze Londra perde l'1,25%, Francoforte l'1,19% e Parigi lo 0,89%. Milano che tiene con il Ftse Mib i 25mila punti, cede lo 0,83%. Carige che rientra dopo due anni, non fa prezzo. Tra i peggiori Nexi (-1,98%) e Unicredit (-1,6%).

Sotto la lente del mercato la Fed e le indicazioni che arriveranno domani sulla politica monetaria dopo le mosse della Bce che è rimasta accomodante. Nel frattempo i future su Wall Street sono in calo. Lo spread tra Btp e Bund torna in area 105 punti base con il rendimento del decennale italiano sotto lo 0,62%. Il petrolio è in flessione con il wti sotto i 72 dollari al barile cosi come l'euro sul dollaro con la moneta unica che scambia a 1,1780 sul biglietto verde. (ANSA).