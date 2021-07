Benzina: scende a 1,653 euro, primo calo da novembre 2020

Si interrompe la corsa dei prezzi dei carburanti, con un primo lieve stop. La media nazionale della benzina in modalità self service rilevata dal ministero dello Sviluppo economico al 26 luglio è di 1,653 euro al litro, in ribasso di 1,7 centesimi rispetto alla settimana precedente. Si tratta del primo calo da novembre del 2020.

Scende anche il prezzo del gasolio a 1,510 euro a litro (-2,3 centesimi in una settimana). Il diesel aveva registrato due brevi parentesi in calo ad aprile e a maggio scorso. Escludendo i due episodi, anche in questo caso la salita andava avanti da novembre 2020.