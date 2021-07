Borsa: Milano +0,7%, in luce Azimut, Tenaris, Ferrari

(ANSA) - MILANO, 23 LUG - La Borsa di Milano conferma il buon avvio con il Ftse Mib che segna un +0,7% ad un passo dai 25mila punti (24.979). A dare lo slancio al listino sono gli acquisti su Azimut (+2,1%) Leonardo (+1,61%), Ferrari (+1,72%) ed Exor (+1,63%). Ben comprate anche Pirelli (+1,5%), Saipem (+1,6%) e Tenaris (+1,9%) mentre il petrolio con il wti viaggia poco sotto i 72 dollari al barile.

Tra i bancari in luce Unicredit (+1,45%) in attesa della semestrale fra una settimana. Sempre nel credito Banco Bpm guadagna l'1,12%, Mps l'1,3% e Intesa Sanpaolo lo 0,8%. Lo spread tra Btp e Bund si muove nell'area dei 105 punti base con il rendimento del decennale italiano allo 0,63%. Debole Generali (-0,18%), Nexi (-0,16%) e Tim (-0,13%). Vendite su Mediaset (-1,16%), quest'ultima all'indomani del rafforzamento d Fininvest che segna, come previsto, la graduale uscita di Vivendi. Sempre fuori dal paniere principale prese di beneficio su Tinexta (-0,5%) dopo la corsa della vigilia con l'ingresso nel mercato francese grazie all'acquisizione della quota di maggioranza di Tikenau in CertEurope. (ANSA).