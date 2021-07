Spread Btp-Bund: in calo a 106,5 punti

(ANSA) - MILANO, 22 LUG - E' in calo a 106,5 punti il differenziale tra Btp e Bund, rispetto ai 108,2 punti della chiusura della vigilia. Secondo i dati disponibili sulla piattaforma Bloomberg, ha toccato un minimo a 105,5 punti poco dopo le 14.30 e un massimo di 107,9 punti prima delle 14.

Il rendimento del decennale italiano è sceso allo 0,65%, rispetto allo 0,69% della chiusura del giorno precedente. Ha toccato lo stesso valore, come massimo, prima della 14 e un minimo dello 0,63% poco dopo le 14.30.

I valori minimi sia di spread che di rendimento del decennale italiano sono stati registrati in concomitanza con l'atteso discorso della presidente della Bce, Christine Lagarde, seguito alla riunione del board. Lagarde ha parlato di "economica in ripresa", nonostante "l'ombra" del Covid ancora presente, e rassicurato sul fatto che non ci sarà una "stretta prematura" quanto a politica monetaria. (ANSA).