G20: Confindustria, nuovo pacchetto clima Ue è sfida globale

(ANSA) - ROMA, 22 LUG - Il nuovo pacchetto clima Ue 'Fit for 55' pone "nuovi e ambizioni obiettivi" che "incideranno profondamente sull'assetto produttivo Europeo". Così Maria Cristina Piovesana, vicepresidente di Confindustria per l'Ambiente, la Sostenibilità e la Cultura partecipando a un evento on-line del G20 Ambiente in corso a Napoli.

Secondo Piovesana "serve una riflessione su quelle che sono le modalità con cui l'Europa intende affrontare strategicamente la sfida geopolitica a livello globale". Per questo - osserva - "per consentire all'economia circolare di liberare tutto il suo potenziale nel nostro Paese" è necessario "creare il contesto giuridico adatto allo sviluppo dell'economia circolare, aumentare la nostra capacità di riciclo, innalzando la capacità impiantistica virtuosa del Paese, e creare le condizioni per favorire la crescita di un mercato di sbocco per le materie prime 'seconde'". (ANSA).