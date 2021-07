Borsa: Europa prosegue positiva dopo Bce sui tassi

(ANSA) - MILANO, 22 LUG - Le Borse europee proseguono in rialzo dopo la decisione della Bce di lasciare i tassi invariati. La seduta prosegue all'insegna del buon umore in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono in rialzo. I mercati restano vigili sul fronte dei contagi della variante delta del coronavirus e gli eventuali impatti sulla ripresa economica. L'euro sul dollaro è in lieve calo a 1,1792 a Londra.

L'indice d'area stoxx 600 avanza dello 0,9%. Maglia rosa per Madrid (+1,2%). Bene anche Milano (+1,1%), Francoforte e Parigi (+0,8%). Debole Londra (+0,06%), dopo la telefonata tra la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il premier britannico Boris Johnson in cui le veniva presentato il Command paper del Regno Unito sul protocollo Irlanda/Irlanda del nord.

Nel Vecchio continente brindano le compagnie aeree (+3%), nonostante l'aumento dei contagi e con i Paesi che cercano di evitare le restrizioni, ed i servizi al turismo (+1,9%). Bene anche le banche (+1%) e l'energia (+0,2%), quest'ultima con il prezzo del petrolio in rialzo. Sul fronte delle materie prime l'oro è poco mosso a 1.795 dollari l'oncia mentre l'argento sale dello 0,1%. In lieve rialzo il rame (+0,1%).

A Piazza Affari prosegue la corsa delle banche con Mps (+6%) che vola dopo l'accordo con la Fondazione sul contenzioso. Bene anche Atlantia (+2,4%) e Azimut (+2,2%), quest'ultima dopo l'autorizzazione in Lussemburgo per gestire gli investimenti in virtual assets. (ANSA).