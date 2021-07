Borsa: Asia in rialzo, chiusa Tokyo per festività

(ANSA) - MILANO, 22 LUG - Secondo giorno di rialzo in Asia sui mercati azionari. 'Orfani' di Tokyo, chiusa per festività, brilla Honk Kong (+1,5%) anche se gli operatori segnalano un'alta volatilità negli indici. Shanghai guadagna lo 0,33% e Shenzen lo 0,27%, Seul sale dell'1,07 per cento. Nella nuova stagione di trimestrali gli investitori sono diventati più fiduciosi sulla crescita dell'economia dopo i risultati presentati dalle società statunitensi in particolare e i risultati migliori delle attese di Verizon e Coca-Cola. (ANSA).