Inps: per nuove pensioni donne 498 euro in meno di uomini

(ANSA) - ROMA, 21 LUG - Le nuove pensioni liquidate agli uomini con decorrenza nei primi sei mesi del 2021 hanno avuto un importo medio di 1.429 euro, superiore di 498 euro all'importo medio delle pensioni liquidate nello stesso periodo alle donne (931 euro). E' quanto emerge dal Monitoraggio sui flussi di pensionamento nei primi sei mesi del 2021 pubblicato dall'Inps. Per i maschi c'è un alto numero di pensioni anticipate (79.935 per 2.104 euro medi) basate sugli anni di contributi e un basso numero di pensioni ai superstiti. Per le donne le pensioni anticipate, quelle di importo più alto, sono 44.204 per 1.609 euro medi.

L'Inps ha liquidato nel complesso nei primi sei mesi del 2021 nel complesso 389.924 nuove pensioni con un importo medio di 1.155 euro. Le pensioni anticipate rispetto all'età di vecchiaia sono state 124.139 per un importo medio di 1.928 euro.

Le pensioni di vecchiaia liquidate con decorrenza nel periodo sono state 126.853 per un importo medio di 818 euro, quelle di invalidità previdenziale sono state 19.065 per 791 euro medi mentre quelle liquidate ai superstiti sono state 119.867 per 773 euro medi. Nell'intero 2020 sono state liquidate 856.004 pensioni per 1.243 euro medi. (ANSA).