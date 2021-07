G20 Ambiente: ecologia ed energia per la prima volta insieme

(ANSA) - ROMA, 21 LUG - Si apre domani, giovedì 22, al Palazzo Reale di Napoli il G20 Ambiente, la riunione dei ministri dell'Ambiente dei 20 paesi. Domani sarà la giornata dedicata alla tutela dell'Ambiente, mentre il 23 a essere protagonisti saranno Clima ed Energia. Per la prima volta ambiente ed energia sono uniti in un G20, e la ragione è la crisi climatica.

Con l'avanzare del riscaldamento globale, le politiche ambientali non possono più essere soltanto di tutela, ma devono riguardare anche gli investimenti sull'energia, per decarbonizzare l'economia, passando dalle fonti fossili alle fonti rinnovabili. In Francia e poi in Italia questo cambio di prospettiva è stato sancito dal passaggio delle competenze sull'energia al Ministero dell'Ambiente, ribattezzato Ministero della Transizione ecologica.

Quello di Napoli è anche il primo G20 che vede protagonista l'economia circolare, cioè l'economia basata sul riciclo delle risorse e non sul loro consumo massivo. Al tema sarà dedicata una ministeriale il 22 luglio.

I lavori a Palazzo Reale saranno aperti domani alle 10 dal ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani. Le delegazioni stanno lavorando per produrre, al termine di ogni giornata, un comunicato condiviso tra i venti Paesi. Al termine della due giorni, venerdì 23 luglio, intorno alle ore 17, è prevista la conferenza stampa finale, che sarà trasmessa in streaming.

Al G20 Ambiente di Napoli "abbiamo scelto di far prevalere l'ambizione e di lavorare incessantemente a un documento comune tra tutti - commenta in una nota il ministro Cingolani -.

Sappiamo bene che la transizione ecologica non è un pranzo di gala, ma non abbiamo alternative che lavorare insieme in un'unica direzione, senza lasciare indietro nessuno". (ANSA).