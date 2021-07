Borsa: Milano positiva (+1,6%), banche in rialzo, corre Mps

(ANSA) - MILANO, 21 LUG - Prosegue positiva Piazza Affari (+1,6%) nel primo pomeriggio, in linea con le altre principali Borse europee e con i future a Wall Street.A Milano titoli migliori sono Stm (+3,3%) tra i semiconduttori e Stellantis (+3,2%) tra le auto. Bene nell'industria Leonardo (+2,9%) e Pirelli (+2,8%). Sono in forma le banche, da Unicredit (+2,5%) a Intesa (+1,7%) e Banco Bpm (+1,6%), con lo spread Btp-Bund a 109 punti e il rendimento del decennale italiano allo 0,67%. In sprint Mps (+5,3%), sull'ipotesi di un'accelerazione nel processo di privatizzazione, mentre fa eccezione Bper (-0,8%).

In netto rialzo Mediobanca (+2,4%), il giorno dopo la notizia di un rafforzamento della quota di Caltagirone. Tra i petroliferi patisce Saipem (-0,2%), guadagna qualcosa Tenaris (+0,5%), di più Eni (+1,4%), col greggio che rimbalza in rialzo (wti +1,7%) a 68,3 dollari al barile, dopo i cali dei giorni scorsi, seguiti alle decisioni dell'Opec plus di un aumento della produzione per alcuni Paesi. Bene Poste (+2,5%) e Enel (+1,8%). Non in gran forma Snam (+0,06%) e Prysmian (+0,3%) Tra i titoli a minore capitalizzazione corrono Safilo (+6%) e Mediaset (+5,3%). Bene Ferragamo, il giorno dopo i conti del semestre. (ANSA).