Borsa: Milano in rialzo (+0,78%), bene Stm e Ferrari

(ANSA) - MILANO, 21 LUG - Piazza Affari si conferma in rialzo nella prima mezz'ora di scambi, con l'indice Ftse Mib in rialzo dello 0,78% a 24.313 punti. Oscilla intorno a quota 110 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi. In evidenza Stm (+1,5%), Amplifon (+1,4%), Ferrari (+1,3%), Nexi (+1,1%), Enel (+1,34%) ed A2a (+1,2%). Segno meno per Tenaris (-0,57%), Banco Bpm (-0,55%), Saipem (-0,45%) e Bper (-0,38%). Positiva Unicredit (+0,5%), più cauta Intesa (-0,11%). In rialzo Stellantis (+1,04%), Exor (+0,98%), Cnh (+0,5%) e Tim (+0,57%), fiacca Eni (-0,13%). Sprint di Maire Tecnimont (+2,99%), tra i titoli a minor capitalizzazione, debole Caltagirone (-2,43%). (ANSA).