Borsa: l'Europa chiude tutta in positivo

(ANSA) - MILANO, 21 LUG - Chiusura positiva per tutte le principali Borse europee, alla vigilia della riunione di politica monetaria della Bce. La Piazza migliore è stata Madrid (+2,5%) a 8.567 punti, seguita da Parigi (+1,85%) a 6.464 punti, Londra (+1,7%) a 6.998 punti e Francoforte (+1,36%) a 15.442 punti. In Europa l'indice d'area dei principali mercati, Stoxx 600, ha guadagnato più dell'1,5%, sostenuto soprattutto da energia e finanza, ma anche dalle automobili.

I risultati sono in linea con l'andamento positivo di Wall Street, dove sono numerose le trimestrali. I mercati respirano quindi per una giornata dai timori sul riacutizzarsi della pandemia da Covid 19, in particolare per la diffusione della variante Delta. In corsa il prezzo del greggio (wti +4%) a sera, a 69,9 dollari al barile, dopo il calo che era seguito alla riunione dell'Opec plus di domenica, in cui era stato deciso l'aumento della produzione per alcuni Paesi. (ANSA).