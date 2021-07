Generali Italia: investe 500 mln con 'Priorità salute'

(ANSA) - ROMA, 20 LUG - Un investimento da 500 milioni di euro nei prossimi tre anni per un nuovo modello Health&Welfare che rimetta al centro la salute, tema prioritario per l'80 per cento degli italiani nonché obiettivo del Pnrr. Lo ha presentato questa mattina a Milano Generali Italia, alla presenza, tra gli altri, del country manager e Ceo Marco Sesana, e si focalizzerà su tre linee di sviluppo: prevenzione ed educazione per stili di vita sani, accessibilità e supporto alle cure, active ageing e assistenza per la nuova non autosufficienza. In particolare si tratta di un nuovo modello integrato e innovativo di soluzioni pensate per la salute delle famiglie e il benessere dei lavoratori, e si avvarrà di soluzioni concrete e innovative. A partire dall'istituzione di un fondo di Private Equity per investimenti in strutture sanitarie per l'erogazione di cure con elevati standard qualitativi e con un obiettivo da 400 milioni di euro. Tra le altre soluzioni proposte, la nuova offerta 'Immagina Ades so Salute&Benessere', un unico interlocutore per la salute delle famiglie, 'Convivit' - una joint venture Generali -Welion-Cdp Venture Capital - per un nuovo concept abitativo su modello internazionale di Senior Living dedicato agli over 65 non autosufficienti. E anche Benefit, life coach digitale per la promozione di stili di vita sani dedicato alle imprese, da Generali Welion e Generali Vitality, e 'Movendo Technology', in cui robotica e intelligenza artificiale sono al servizio di prevenzione e riabilitazione. (ANSA).