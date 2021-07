Borsa: Wall Street riaccende l'Europa, Milano +0,59%

(ANSA) - MILANO, 20 LUG - Le Borse europee si rivitalizzano con Wall Street che accelera. L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, guadagna mezzo punto percentuale con Parigi in evidenza (+0,92%). Salgono anche Londra (+0,44%) ,Francoforte (+0,52%) e Milano (+0,59%).

A livello settoriale il buon passo è segnato dai materiali per l'edilizia e la chimica. Bene poi gli industriali. In questo quadro migliora anche lo spread con il differenziale tra Btp e Bund in area 110 punti base e il rendimento del decennale italiano che si attesta allo 0,69%. Risale infine il petrolio che viaggia sopra i 66 dollari al barile. A Piazza Affari l'evidenza è sempre di Saipem e Buzzi (entrambe +2,51%). Vendite su Amplifon (-2%) e Atlantia (-1,3%) . Fuori dal paniere principale acquisti ancora su Popolare di Sondrio (+3%), Di contro Mediaset perde il 2,8%. (ANSA).