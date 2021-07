Borsa: Milano frena con Amplifon e Atlantia, bene Pirelli

(ANSA) - MILANO, 20 LUG - Si appiattisce Piazza Affari in tarda mattinata dopo un avvio vivace. Il Ftse Mib azzera i rialzi, appesantito dai cali di Amplifon (-1,3%), Atlantia (-0,9%) e Recordati (-0,7%). Fiacco l'automotive con Cnh (-0,7%), che risente dei conti deludenti di Volvo, Stellantis (-0,4%) e Ferrari (-0,5%), e il risparmio gestito con Fineco (-0,6%) e Banca Generali (-0,3%). Balzano in testa ai rialzi Pirelli (+1,3%) e Leonardo (+1,3%), davanti a Saipem (+1,2%), Buzzi (+1,1%) e A2A (+1,1%). ben acquistate anche Poste (+1%) e Unipol (+1%). Lo spread Btp-Bund si riporta in area 110 punti base. (ANSA).