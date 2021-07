Benzina: prezzi salgono ancora, media a 1,655 euro al litro

(ANSA) - ROMA, 20 LUG - Salgono ancora i prezzi della benzina. La media nazionale sul self service rilevata dal ministero dello Sviluppo economico nella settimana appena trascorsa è di 1,655 euro al litro (5,66 centesimi in più rispetto al monitoraggio precedente).

In aumento di quasi 5 centesimi al litro in una settimana anche i prezzi del gasolio, in media - sempre in modalità self service - a 1,513 euro al litro. (ANSA).