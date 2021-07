Industria:aperto Digital Innovation Hub più integrato mondo

(ANSA) - SAN VITO AL TAGLIAMENTO, 19 LUG - E' stato inaugurato l'ampliamento di Lean Experience Factory (Lef), Centro di eccellenza per la formazione professionale nel lean management (gestione processi aziendali) e della trasformazione digitale, realizzato nel 2011 per iniziativa dei soci fondatori Confindustria Alto Adriatico, McKinsey e altre istituzioni. Lef diventa il più integrato Digital Innovation Hub al mondo per il sistema industriale. Sono presenti il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, il Governatore Fedriga e il presidente di Confindustria Alto Adriatico e di Lef, Agrusti; il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi ha inviato un video messaggio.

(ANSA).