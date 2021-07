Borsa: Asia chiude in calo, timori per inflazione a virus

(ANSA) - MILANO, 19 LUG - Le Borse asiatiche chiudono in calo con gli investitori che guardano all'andamento dell'inflazione e all'aumento dei contagi della variante delta del coronavirus ed i loro effetti sulla ripresa globale. Fari puntati sulle banche centrali dove si teme un inasprimento anticipato delle politica monetaria mentre il prezzo del petrolio è in calo anche dopo l'accordo raggiunto dai Paesi dell'Opec+ sulla produzione.

Conclude la seduta in territorio negativo Tokyo (-1,25%) con l'evoluzione dei contagi a quattro giorni dall'inizio delle Olimpiadi. Sul fronte delle valute lo yen è stabile sul dollaro a 109,90, e a 129,70 sull'euro. A contrattazioni ancora in corso sono in flessione anche Hong Kong (-1,75%), Seul (-1%), Mumbai (-0,72%), piatte Shanghai (-0,04%) e Shanzhen (-0,07%).

Giornata scarna di dati macroeconomici. In arrivo dagli Usa la fiducia dei costruttori mentre sul versante finanziario prevista la trimestrale di Ibm. (ANSA).