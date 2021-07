Borsa: a Tokyo apertura in ribasso (-1,34%)

(ANSA) - TOKYO, 19 LUG - La Borsa di Tokyo inizia la prima seduta della settimana in calo, seguendo la contrazione a Wall Street e in attesa di maggiori riscontri dall'andamento dei contagi da Covid-19 nella capitale giapponese a pochi giorni dall'avvio delle Olimpiadi. In apertura il Nikkei segna un calo dell'1,34% a quota 27,627, con una perdita di 376 punti. Sul fronte valutario lo yen è stabile sul dollaro a 109,90 e a 129,70 sull'euro. (ANSA).