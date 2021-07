Borsa: a Tokyo apertura in calo (-0,93%)

(ANSA) - TOKYO, 16 LUG - La Borsa di Tokyo avvia l'ultima seduta della settimana in negativo, appesantita dalla chiusura mista degli indici azionari statunitensi e con gli investitori che guardano alle indicazioni che verranno rilasciate in tarda mattinata dalla Banca centrale del Giappone (Boj). In apertura il Nikkei cede lo 0,93% a quota 28,016.33, con una perdita di 262 punti. Sul fronte valutario lo yen si rafforza sul dollaro a 109,70 e sull'euro a 129,60. (ANSA).