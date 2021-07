Gkn, Todde a tavolo Firenze, ci sono azioni da mettere in campo

(ANSA) - FIRENZE, 15 LUG - "In una negoziazione i conti si fanno alla fine: non sono abituata a creare false speranze, non sarebbe giusto giocare sulla pelle delle persone, ma c'è un percorso che si deve fare, ci sono azioni da mettere in campo".

Lo ha affermato Alessandra Todde, viceministra per lo Sviluppo economico, al termine del tavolo conoscitivo del Mise sulla vertenza Gkn di Campi Bisenzio (Firenze), presso la Prefettura di Firenze. Il tavolo, ha spiegato, sarà riconvocato presto. Per l'azienda hanno partecipato in videoconferenza Andrea Ghezzi, amministratore delegato di Gkn Driveline Firenze, e il responsabile risorse umane Alex Aceti.

"Non è assolutamente accettabile un atteggiamento di chiusura in cui ci si presenta a un tavolo a dire che la procedura è partita ed è irrevocabile. La mancanza della volontà di confronto è un vulnus anche rispetto alla discussione che c'è stata con Confindustria, sindacati e massime istituzioni del Paese per gestire in modo ordinato la ripresa delle attività produttive". Per Todde, "quello dell'azienda è stato un comportamento che trovo assolutamente scorretto. Chiudere uno stabilimento di punto in bianco con una mail dà l'idea di guardare solo a logiche di profitto senza rispettare la dignità dei lavoratori e il rispetto delle relazioni industriali e della contrattazione italiana". Dopo il tavolo in prefettura la viceministra ha accettato l'invito dei sindacati di recarsi a Campi Bisenzio per incontrare i dipendenti riuniti in assemblea nello stabilimento. Durante l'incontro del Mise oltre 200 lavoratori della Gkn, con tamburi, bandiere e fumogeni, hanno dato vita a un presidio di protesta davanti alla prefettura contro la chiusura dello stabilimento di Campi Bisenzio (Firenze) e il licenziamento dei 422 dipendenti annunciato dalla multinazionale britannica. (ANSA).