Campagna antilittering Save the Planet e JTI Italia

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - Un piccolo gesto può fare una grande differenza: questo il messaggio di #IoLaButtoLi, la campagna anti-littering promossa da Save The Planet e JTI Italia e realizzata in collaborazione con l'agenzia cooperativa Pensieri & Colori che torna a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla tematica del corretto smaltimento dei piccoli rifiuti di uso quotidiano. Dopo il successo dello scorso anno fanno sapere gli organizzatori - la campagna ha infatti ottenuto il riconoscimento del Ministero dell'Ambiente grazie alle oltre 10 milioni di visualizzazioni ricevute "La campagna #iolabuttoli insieme al Manifesto Anti Littering, il manifesto interattivo rivolto a cittadini, imprese e amministrazioni locali per sottoscrivere un impegno congiunto per un futuro sostenibile che nei primi mesi ha già ricevuto migliaia di adesioni, rappresentano un passo importante per sensibilizzare tutti noi ad un problema concreto, come quello dei piccoli rifiuti- afferma Elena Stoppioni Presidente di Save The Planet Onlus - "Per noi è centrale passare dall'opinione all'azione". "Quello del littering è un problema serio ed esige risposte concrete", ha spiegato Lorenzo Fronteddu, Corporate Affairs and Communication Director di JTI Italia. "Con #IoLaButtoLi confermiamo la nostra volontà di agire in modo tangibile per il rispetto dell'ambiente: siamo infatti convinti che un cambio di mentalità sia possibile e nei prossimi mesi continueremo insieme a portare avanti la nostra attività di sensibilizzazione per perseguire l'obiettivo della sostenibilità, consapevoli che ogni piccolo gesto rappresenta già un grande risultato". (ANSA).