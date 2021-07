Borsa:Milano chiude in calo con Europa,pesano energia e auto

(ANSA) - MILANO, 15 LUG - La Borsa di Milano (-1,27%) chiude in calo, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari pesano l'energia con il calo del prezzo del petrolio, e le auto.

In flessione anche le banche, fatta eccezione per Mps (+0,6%) sempre alle prese con la ricerca di partner industriale. Lo spread tra Btp e Bund tedesco chiude a 105 punti base, con il rendimento del decennale italiano allo 0,72%.

Scivolano Buzzi (-2,7%) e Nexi (-2,5%). Male anche Ferrari ed Exor (-2,3%) e Stm (-2,1%). Soffrono anche i titoli legati al greggio con Tenaris e Saipem (-1,8%) e Eni (-1,1%). Nel comparto dell'automotive chiudono la seduta in flessione Cnh (-1,7%), Stellantis (-1,4%), Pirelli (-1,3%) e Brembo (-1,2%).

Tra le banche in rosso Intesa (-1,2%) e Unicredit (-1%), quest'ultima con il clima freddo su eventuali nozze con Mps.

Male Bper (-0,8%) mentre è piatto Banco Bpm (-0,04%). Nel listino principale brilla Amplifon (+1,1%), dopo la recente acquisizione in Australia. In lieve rialzo Diasorin (+0,4%) che ha completato l'acquisizione di Luminex Corporation per un prezzo in contanti pari a 37 dollari per azione, pari a un equity value di circa 1,8 miliardi.

Fuori dal listino principale in forte calo Unieuro (-6%), nonostante i risultati in crescita, e Brunello Cucinello (-4,2%), dopo la cessione da parte di Fedone , società che detiene una partecipazione del 51% del capitale, di una quota dello 0,95%. (ANSA).