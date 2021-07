Borsa: Europa parte in calo, Londra -0,5%

(ANSA) - MILANO, 14 LUG - Avvio in flessione per le principali Borse europee. Londra ha iniziato le contrattazioni in flessione dello 0,49% a 7.089 punti, Parigi cede lo 0,38% a 6.533 punti mentre Francoforte arretra dello 0,36% a 15.733 punti. (ANSA).