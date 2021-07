Ministero Salute sarà a Expo Dubai, firmato accordo

Il ministero della Salute sarà all'Expo 2020 a Dubai, al via il primo di ottobre, promuovendo temi come le nuove applicazioni dell'Intelligenza Artificiale alla salute dell'uomo nel contesto post-pandemico, la sostenibilità dei sistemi sanitari, la nutrizione e la salute, la medicina di precisione e di genere. Lo ha annunciato lo stesso ministero, dopo la firma oggi dell'accordo siglato dal Commissario Paolo Glisenti e dal Ministro Roberto Speranza. Il protocollo, spiega la nota, ha anche l'obiettivo di valorizzare la partecipazione dell'Italia all'Esposizione Universale di Dubai attraverso la promozione delle migliori pratiche legate alla transizione digitale della medicina, alle innovazioni nel rapporto medico-paziente e nella medicina di prossimità nonché alla protezione dei dati personali. "Oggi il principio che deve guidare le politiche sanitarie è quello legato alla visione One health - ha dichiarato il Ministro Speranza -. Vale a dire il benessere dell'uomo strettamente legato alla salute di tutto l'ecosistema. L'Expo di Dubai sarà l'occasione per discutere delle politiche da mettere in campo alla luce dell'esperienza drammatica vissuta con il Covid-19, partendo dal fatto, ormai chiaro a tutti, che queste sfide possono essere vinte soltanto insieme".

"I temi della tutela della salute, del diritto al cibo sano e sicuro, dell'agricoltura sostenibile, dell'utilizzo delle risorse idriche, sono al centro delle iniziative del Padiglione Italia a Expo 2020 Dubai - ha commentato Glisenti -. I nostri eventi, che avranno carattere scientifico, educativo e culturale, saranno ispirati in particolare agli Obiettivi dell'Agenda 2030, coinvolgendo in modo attivo le scuole, le Università, i centri di ricerca, le comunità nazionali e internazionali" l Ministero, in particolare, promuoverà durante il semestre espositivo l'organizzazione di una Conferenza internazionale sulla Decade di azione sulla Nutrizione delle Nazioni Unite: il fine è quello di arricchire e strutturare il dibattito sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile legati all'importanza di diete salutari, a partire dai principi della dieta mediterranea.