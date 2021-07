Fed: Daly, l'aumento dell'inflazione è temporaneo

L'aumento dell'inflazione è temporaneo: "meglio non leggere troppo nei dati" attuali. Lo afferma Mary Daly, il presidente della Fed di San Francisco, in un'intervista a Cncb. "E' prematuro discutere di un aumento dei tassi di interesse", aggiunge Daly, ritenendo che la Fed è ben posizionata per iniziare il tapering, la riduzione degli acquisti di asset, alla fine di quest'anno o agli inizi del prossimo. (ANSA).