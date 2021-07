Salone Risparmio: temi liquidità, sostenibilità, innovazione

(ANSA) - MILANO, 12 LUG - Liquidità, sostenibilità e innovazione saranno i temi centrali delle conferenze organizzate da Assogestioni per il Salone del Risparmio 2021.

L'appuntamento, intitolato "Da risparmiatore a investitore: la liquidità per costruire nuovi mondi", è in programma dal 15 al 17 settembre sia in presenza al MiCo di Milano che online su FR|Vision.

A inaugurare l'11° edizione mercoledì 15 settembre la conferenza plenaria dal titolo "La liquidità per costruire nuovi mondi", che affronterà il tema di come gli ultimi cambiamenti epocali, accelerati dalla pandemia da Covid-19, abbiano innescato un'evoluzione del ruolo sistemico della gestione del risparmio. Aprirà i lavori Tommaso Corcos, presidente di Assogestioni, a cui seguiranno gli interventi di Alessandro Rivera, direttore generale del Tesoro, e di Frederic Laloux, uno dei massimi esperti mondiali di organizzazione aziendale. A seguire spazio alla sostenibilità, con la presentazione del 2° rapporto Censis-Assogestioni sulle scelte di investimento degli italiani.

Giovedì 16 settembre interverrà la Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti, in chiusura della conferenza organizzata da Assogestioni "Smart working, da necessità a scelta di inclusione" La tre giorni si chiuderà venerdì 17 settembre con la conferenza dal titolo "Visioni sostenibili. Strategie per l'ambiente e la società" con la partecipazione di Roberto Cingolani, Ministro della Transizione Ecologica, e di Irene Tinagli, Presidente della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo. (ANSA).