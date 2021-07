Lavoro: licenziamenti Gianetti, pensionati con lavoratori

(ANSA) - MILANO, 12 LUG - "Noi dello Spi-Cgil Lombardia siamo convinti che al sindacato dei pensionati spetti anche il compito di sostenere le lotte dei lavoratori in difesa del loro posto di lavoro": lo ha dichiarato Valerio Zanolla, segretario generale regionale della categoria che ha incontrato questa mattina i partecipanti al presidio davanti la Gianetti Ruote di Ceriano Laghetto (Monza).

"Abbiamo portato la nostra solidarietà ai lavoratori della Gianetti in lotta. Lo abbiamo fatto altre volte e continueremo a farlo perché siamo convinti che i nostri figli e i nostri nipoti mentre lottano per il loro posto pensano ad un futuro migliore per i loro figli, come abbiamo fatto noi nel passato. E questa è la vera solidarietà tra generazioni", ha concluso Zanolla.

Nei giorni scorsi l'azienda di lavorazione metalli ha annunciato la chiusura dello stabilimento con il conseguente licenziamento di 152 lavoratori, i quali hanno ricevuto la notizia via email. La decisione è "assolutamente collegata allo sblocco dei licenziamenti" varato dal Governo" aveva subito denunciato la Fiom Cgil. Ne è nata una forte polemica con l'intervento di ministri, parlamentari ed europarlamentari a difesa della fabbrica e con l'arrivo del segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, sabato scorso al presidio permanente. (ANSA).