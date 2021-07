Borsa: Milano in rialzo (+0,4%), male banche e petroliferi

(ANSA) - MILANO, 12 LUG - E' in positivo Piazza Affari (+0,4%) nel primo pomeriggio, meglio della altre principali Borse europee, in attesa dell'apertura di Wall Street, dove i future sono contrastati. In cima al Ftse Mib ci sono i farmaceutici, con Recordati (+3,8%), col rafforzamento della governance, e Diasorin (+3,4%), che ha ottenuto tutte le approvazioni necessarie a completare l'acquisto di Luminex. Bene Amplifon (+2,4%) con l'accordo per acquisire Bay Audio in Australia In difficoltà le banche, pur con lo spread in calo sotto 103 punti e il rendimento del decennale italiano stabile allo 0,72%. La peggio va a Unicredit (-1,9%), seguita da Bper (-1,4%), Banco Bpm (-1,1%) e Intesa (-0,4%), piatta Mps (-0,05%), mentre tiene Fineco (+0,2%). Male i petroliferi, col greggio in calo (wti -1%) a 73,7 dollari al barile, a iniziare da Saipem (-1,6%) e Eni (-0,5%), ma anche per l'impiantistica di Tenaris (-1%).

Tra i titoli in rosso Unipol (-1,1%), Pirelli (-1%) e nell'industria Buzzi (-0,5%) e Leonardo (-0,3%). Guadagnano Enel (+1,5%), tra i semiconduttori Stm (+1,5%), le utility, la paytech delle banche Nexi (+1,3%) e nel lusso Moncler (+1,1%).

(ANSA).