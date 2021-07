Industria:commessa Usa impianti acciaio per friulana Eurolls

(ANSA) - TRIESTE, 08 LUG - Commessa da 3.5 milioni per l'azienda friulana Eurolls che dovrà costruire, per una società statunitense, 21 impianti di trasformazione della vergella di acciaio, per prodotti destinati al settore delle costruzioni edilizie. Lo rende noto la stessa azienda, leader mondiale nella produzione di rulli in acciaio e carburo di tungsteno che conta nel suo patrimonio tecnologico diversi brevetti industriali, trenta addetti e un fatturato di 13 milioni.

Eurolls realizzerà i 21 impianti nell'unità produttiva di Remanzacco (Udine).

"Il target del fatturato e soprattutto della marginalità che il management ha come obiettivo per il quinquennio 2021-2025 è quello di ritornare sui livelli pre-crisi del 2008, con un volume d'affari da 50 milioni di euro", ha spiegato il presidente dell'azienda Renato Railz. (ANSA).