Fincantieri: con Msc nuovo terminal a Miami, 350mln

La Divisione Cruise del Gruppo MSC e Fincantieri hanno firmato un contratto per la costruzione da parte di Fincantieri Infrastructure Florida di un nuovo mega terminal crociere nel porto di Miami, hub del settore crocieristico per il Nord America e i Caraibi, per un investimento di circa 350 milioni di euro. La struttura e sarà costituita da un corpo centrale multilivello che servirà contemporaneamente fino a tre navi di ultima generazione e un transito fino a 36.000 viaggiatori ogni giorno. Progettato dal pluripremiato studio di architettura Arquitectonica, sarà completato entro dicembre 2023. (ANSA).