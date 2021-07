Borsa: Milano riduce calo nel finale (-2,6%), giù Exor e Nexi

(ANSA) - MILANO, 08 LUG - Piazza Affari riduce il calo nel finale (Ftse Mib -2,6% a 24.623 punti), riportandosi sopra la soglia dei 25.500 punti. Frenano Exor (-4,1%), Tim (-3,93%), A2a (-3,8%), Nexi (-3,58%), Moncler (-3,7%) e Stellantis (-3,45%).

Sotto pressione i bancari Banco Bpm (-3,4%), Unicredit (-3,43%), Bper (-3,48%) e Intesa (-3,4%), mentre lo spread tra Btp e Bund tedeschi scende a 107,7 punti con il rendimento dei titoli decennali in crescita di 1,9 punti allo 0,759%. Segno meno anche per Eni (-2,11%) nonostante la tenuta del greggio (Wti +0,01% a 72,24 dollari al barile) dopo il calo oltre le stime delle scorte settimanali Usa, scese di oltre 6,8 milioni di barili contro i 4 previsti. Sui mercati pesa la tensione per i nuovi casi di variante Delta del coronavirus e le preoccupazioni su una stretta da parte delle banche centrali alla vigilia del report di politica monetaria della Fed. (ANSA).