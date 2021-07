Borsa: Milano chiude ultima in Europa (-2,55%), giù Exor e Tim

(ANSA) - MILANO, 08 LUG - Piazza Affari ha chiuso in calo sopra ai minimi una seduta impegnativa in coda alle altre piazze europee. L'indice Ftse Mib, sceso fino ad oltre il 3% sotto quota 24.500 punti, ha ridotto il calo nel finale al 2,55% a 24.641 punti, tra scambi brillanti per oltre 3,1 miliardi di euro di controvalore, uno in più rispetto alle ultime due sedute. Sullo sfondo i timori per i nuovi casi della variante Delta a partire dal Giappone, che potrebbe varare un nuovo stato di emergenza per la durata dei giochi olimpici. Pesano inoltre i timori su possibili strette da parte delle banche centrali alla vigilia dei verbali di politica monetaria della Fed e le ipotesi di nuovi parametri antinquinamento da parte dell'Ue sulle autovetture benzina e diesel.

Sul listino di Piazza Affari hanno pesato Exor (-4,16%), Tim (-4%), Nexi e A2a (-3,89% entrambe), Moncler (-3,49%) e Stellantis (-3,35%) nonostante gli investimenti annunciati sull'auto elettrica. L'intero settore dell'auto ha risentito delle multe inferte dall'Ue ai costruttori tedeschi, accusati di aver fatto cartello sulle misure antinquinamento per i motori diesel. Debole anche Cnh (-3,22%) Sotto pressione i bancari Banco Bpm (-3,59%), Bper (-3,25%), Unicredit (-3,17%), e Intesa (-2,93%), mentre lo spread tra Btp e Bund tedeschi ha chiuso in rialzo ma sotto ai massimi di giornata a 107 punti, con il rendimento dei titoli decennali in crescita di 2,2 punti allo 0,761%. Segno meno anche per Eni (-2,04%) nonostante la tenuta del greggio (Wti +0,55% a 72,6 dollari al barile) dopo il calo oltre le stime delle scorte settimanali Usa, scese di oltre 6,8 milioni di barili contro i 4 previsti. (ANSA).