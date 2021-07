Borsa: Asia chiude in calo, scivola Hong Kong

(ANSA) - MILANO, 08 LUG - Le Borse asiatiche chiudono in calo con la ripresa dei contagi da coronavirus in Giappone e Corea del Sud. Gli investitori guardano alle prossime mosse della Fed con i timori che la banca centrale americana possa inasprire la politica monetaria in anticipo rispetto alle previsioni. Sotto i riflettori anche lo stallo dell'Opec+ e l'altalena del prezzo del petrolio.

In calo Tokyo (-0,88%). Sul mercato dei cambi lo yen si apprezza sul dollaro 110,20, e sull'euro a 130,10. A contrattazioni ancora in corso scivola Hong Kong che guida i cali nella regione, con l'indice Hang Seng che cede il 2,5%.

Male anche Shanghai (-0,7%) e Shenzhen (-0,3%), Seul (-1%) e Mumbai (-0,4%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo la bilancia commerciale della Germania ed i verbali della Bce. Dagli Stati Uniti previste le scorte di petrolio e le richieste settimanali dei sussidi di disoccupazione. (ANSA).