++ Embraco: allo studio proroga cigs per altri 6 mesi ++

(ANSA) - TORINO, 08 LUG - Potrebbe essere convocato nei prossimi giorni un tavolo tecnico al ministero del Lavoro per prorogare di ulteriori sei mesi la cassa integrazione straordinaria dei lavoratori ex Embraco, in scadenza il 22 luglio. E' quanto apprende l'ANSA da ambienti politici e sindacali.

La proroga della cigs permetterebbe di continuare la ricerca da parte di Invitalia di investitori italiani ed esteri interessati alla reindustrializzazione del sito ex Embraco. Al progetto - secondo quanto si apprende - lavora la viceministra Alessandra Todde che da mesi segue la vicenda ex Embraco con l'obiettivo di tutelare i lavoratori di Riva di Chieri. (ANSA).