Lagostina compie 120 anni e punta a raddoppiare produzione

(ANSA) - TORINO, 07 LUG - Lagostina, la storica azienda piemontese di pentole in acciaio e pentole a pressione, festeggia 120 anni con un obiettivo ambizioso: raddoppiare quest'anno la produzione di pentole in acciaio dai 400.000 pezzi del 2020 a 800.000. L'anniversario è stato celebrato nella sede storica dell'azienda ad Omegna, alla presenza di Thierry de La Tour d'Artaise, presidente e amministratore delegato del Groupe Seb e Antonino Cannavacciuolo, chef stellato e brand ambassador Lagostina, del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.

L'azienda ha aperto le porte del sito produttivo, dove lavorano 160 persone, e ha presentato Icona, la sua ultima linea di pentole.

Negli anni '60 Lagostina ha realizzato la prima pentola a pressione italiana, diventata celebre grazie alla campagna Carosello con "La Linea" di Osvaldo Cavandoli. Da allora l'azienda ha prodotto oltre 25 milioni di pentole a pressione.

"Lagostina festeggia 120 anni contraddistinti da un know-how industriale unico. Il brand non ha mai smesso di innovare, sempre con a cuore l'arte di vivere italiana" ha detto Thierry de La Tour d'Artaise. "Da questa settimana, il nostro sito web diventa anche un sito di vendita on-line. Così creiamo, per la prima volta, un collegamento diretto con i nostri consumatori per offrire loro prodotti e servizi esclusivi" spiega Stéphane Bonny, direttore generale di Lagostina. (ANSA).