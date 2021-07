Borsa:Europa chiude in rialzo,ottimismo su ripresa economica

(ANSA) - MILANO, 07 LUG - Le Borse europee chiudono in terreno positivo con gli investitori che attendono i verbali dell'ultima riunione della Fed per avere indizi sulle prossime mosse della banca centrale sui tassi d'interesse. Sotto i riflettori resta il tema delle materie prime e lo stallo dell'Opec+ che si ripercuote sul prezzo del petrolio. Nonostante i timori per l'aumento dei contagi della variante delta del coronavirus, sui mercate prevale l'ottimismo dopo le stime della Commissione europea sulla ripresa economica.

Tra i listini brilla Francoforte (+1,17%). Bene Parigi (+0,31%) e Londra (+0,71%). Piatta Madrid (-0,07%). (ANSA).