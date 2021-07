Borsa: Milano gira in calo, pesano banche e energia

(ANSA) - MILANO, 07 LUG - La Borsa di Milano (-0,2%) gira in calo verso il finale di seduta, appesantita dalle banche e dall'energia. Lo spread tra Btp e Bund sale a 103 punti base, con il rendimento del decennale italiano allo 0,73%.

Tra gli istituti di credito sono in calo Unicredit (-2,3%), Bper e Banco Bpm (-1,6%), Intesa e Mps (-1,5%). Sul listino principale pesa anche i titoli legati al petrolio con Saipem (-2,6%), Tenaris (-2%), Eni (-1,4%). Vendite anche Tim (-2,2%) e Autogrill (-1,8%), quest'ultima dopo l'avvio sostenuto sulle indiscrezioni di stampa di una alleanza.

Sugli scudi Recordati (+4,1%), in linea con il comparto farmaceutico europeo. Bene anche le utility con Hera (+2%), A2a (+1,4%), Enel (+1,6%) e Italgas (+1,1%). (ANSA).