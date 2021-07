Borsa: Europa resiste a Covid e rialza testa, Milano +0,3%

(ANSA) - MILANO, 07 LUG - Le Borse europee, dopo il calo della vigilia, rialzano la testa nonostante i timori legati ad un nuovo colpo di coda della pandemia con un incremento dei casi in diversi Paesi nel mondo. L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, sale di oltre mezzo punto con i titoli legati all'informatica e all'energia in luce. Tra le singole Piazze Londra guadagna lo 0,57%, Parigi lo 0,43%: La più forte è Francoforte (+0,88%) su cui non sembra impattare i dato della produzione industriale tedesca in calo a maggio dello 0,3% su aprile rispetto ad una stima di +0,5%.

Mentre Milano segna un +0,3% dopo la lieve crescita a maggio delle vendite al dettaglio. Sul listino principale resta l'evidenza di Buzzi (+3,9%) e fuori dal paniere principale di Autogrill (+2,35%). Lo spread tra Btp e Bund resta attorno ai 101 punti base con il rendimento del decennale italiano lo 0,73%. Il petrolio è in rialzo con il wti vicino ai 74 dollari al barile. Il calo l'euro con la moneta unica che passa di mano a 1,1816 dollari. (ANSA).