Borsa: Europa positiva attende Wall Street, Milano +0,4%

(ANSA) - MILANO, 07 LUG - Borse europee positive mentre si attende l'avvio di Wall Street dove i future sono in rialzo. I listini del Vecchio continente si mostrano ottimisti mentre si guarda all'andamento dei prezzi delle materie prime. Al centro dell'attenzione c'è sempre il petrolio con il Wti che sale a 74,82 dollari al barile (+2%) e il Brent a 75,95% (+1,9%). Con l'economica globale in ripresa gli investitori attendono in serata i verbali della Fed mentre resta l'incognita della variante delta del coronavirus.

L'indice stoxx 600 avanza dello 0,6%. In rialzo Francoforte (+0,9%), Londra (+0,4%), piatte Parigi (-0,03%) e Madrid (+0,03%), e Milano (+0,4%). Sul fronte valutario l'euro sul dollaro sale a 1,1831 (+0,7%). Ben intonato il comparto dell'informatica (+1,5%). In rialzo anche i materiali (+1,3%) dove si mettono in mostra le industrie minerarie (+2,4%). Bene anche le utility (+0,9%) e la farmaceutica. In rosso le auto (-0,3%), il comparto del turismo (-0,5%) e le compagnie aeree (-0,8%).

A Piazza Affari deboli le banche con Bper (-0,7%), Intesa (-0,4%) e Banco Bpm (-0,5%) e Unicredit (-0,9%). Ancora in calo Tim (-1,7%). Tra i titoli legati al petrolio Saipem (-1,4%) mentre è piatta Eni (-0,08%). Vendite su Stellatis e Cnh (-0,2%). Sugli scudi Buzzi (+3%), in compagnia di Recoardati (+2,8%). In positivo Autogrill (+0,3%), dopo un avvio sostenuto su indiscrezioni di stampa. (ANSA).