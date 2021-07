Borsa: Asia in calo su timori per il covid, Europa verso rialzo

(ANSA) - MILANO, 07 LUG - Borse di Asia e Pacifico in calo in seguito alla contrazione degli indici azionari statunitensi, con lo S&P 500 che interrompe la serie positiva di 7 sedute e sui timori di un nuovo colpo di coda della pandemia a livello globale.

Tokyo lascia sul terreno lo 0,96%, Hong Kong lo 0,9%.

Resistono le Piazze cinesi con Shenzhen che a seduta in corso guadagna l'1,71% mentre Shanghai registra un +0,63%. Negativa Seul (-0,65%) mentre Sydney registra un un marginale +0,25%.

Verso il rialzo l'Europa mentre sono in calo i future su Wall Street. Nella notte i Treasury decennali Usa hanno toccato i minimi da febbraio. In agenda dall'Istat i dati sul commercio al dettaglio di maggi mentre per Eurozona la Commissione Europea pubblica le previsioni economiche Il G20 dell'economia di venerdì a Venezia resta l'evento clou della settimana.

(ANSA).